БРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Принятие на саммите БРИКС в Казани решения о единой системе взаиморасчетов между странами-членами организации станет глобальной победой России и ее партнеров в формировании многополярного экономического мира и одновременно – колоссальным ударом по США.