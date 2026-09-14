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КСИР заявил о подрыве нефтяного супертанкера в Ормузском проливе

КСИР заявил о подрыве нефтяного супертанкера в Ормузском проливе

Нефтяной супертанкер El Gaia при попытке пройти через Ормузский пролив подорвался на морских минах. Об этом сообщили в Корпусе стражей Исламской революции Ирана (КСИР), заявление процитировало в телеграм-канале агентство Tasnim.

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