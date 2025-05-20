На ВДНХ в павильоне «Транспорт» прошли пожарные учения

В павильоне № 26 «Транспорт» на ВДНХ прошли пожарные учения. – Территория выставочной площади составляет более 2 000 квадратных метров, где представлены автомобили, произведённые в разные годы на автомобильных заводах Москвы.
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