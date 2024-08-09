На МКАД столкнулись шесть автомобилей, погиб один человек Место ДТП в Москве. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Москвы На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла авария, в которой столкнулись шесть машин.
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