🛣 В Симферополе этим летом отремонтируют четыре улицы В их числе — улицы Набережная, Мокроусова, Семашко и Тепличная.
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🛣 В Симферополе этим летом отремонтируют четыре улицы В их числе — улицы Набережная, Мокроусова, Семашко и Тепличная.