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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймлей Slayer — нового персонажа Guilty Gear -Strive- В преддверии выпуска персонажа Slay...

Геймлей Slayer — нового персонажа Guilty Gear -Strive- В преддверии выпуска персонажа Slay...

Геймлей Slayer — нового персонажа Guilty Gear -Strive-В преддверии выпуска персонажа Slayer в файтинге Guilty Gear -Strive- издательство GameSpot выпустило новое видео с демонстрацией двух полных матчей с этим новым бойцом на новой арене.

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