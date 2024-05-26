Геймлей Slayer — нового персонажа Guilty Gear -Strive- В преддверии выпуска персонажа Slay...

Геймлей Slayer — нового персонажа Guilty Gear -Strive-В преддверии выпуска персонажа Slayer в файтинге Guilty Gear -Strive- издательство GameSpot выпустило новое видео с демонстрацией двух полных матчей с этим новым бойцом на новой арене.
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