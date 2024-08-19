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Зеленский назвал нападение ВСУ на Курскую область "созданием буферной зоны"

Зеленский назвал нападение ВСУ на Курскую область "созданием буферной зоны"

Он также призвал союзников Киева ускорить поставки военной помощи.В своём видеообращении Зеленский заявил, что одной из целей операции ВСУ по входу на территорию Курской области было "создание буферной зоны" на территории России.

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