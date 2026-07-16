Trump Endorses MyPillow's Mike Lindell For Minnesota Governor Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, President Donald Trump on Wednesday announced he is endorsing MyPillow CEO Mike Lindell as the Republican candidate for Minnesota governor, saying he is one of “America’s greatest and most hard working Patriots.
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