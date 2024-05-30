Минобороны Китая назвало независимость Тайваня угрозой миру

Сепаратистская деятельность, направленная на достижение независимости Тайваня, представляет собой самую значительную угрозу миру в Тайваньском проливе, независимость острова равносильна войне, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.