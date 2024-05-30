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Минобороны Китая назвало независимость Тайваня угрозой миру

Минобороны Китая назвало независимость Тайваня угрозой миру

Сепаратистская деятельность, направленная на достижение независимости Тайваня, представляет собой самую значительную угрозу миру в Тайваньском проливе, независимость острова равносильна войне, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

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