Инга Григориу возмущена тем, что депутат ПДС вызвал полицию для проверки протестующего

Бывший депутат блока ACUM Инга Григориу возмутилась после того, как депутат ПДС Василий Грэдинару вызвал полицию для документирования протестующего, который вчера пришел к зданию правительства с плакатом «Санду, прощай и не возвращайся!» «Сегодня я видела, что депутат от пока парламентского большинства вызвал полицию для проверки одиночного протеста.