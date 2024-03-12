В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале: «Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты.
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