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25 апреля 1945 года состоялась встреча союзных войск на реке Эльба

25 апреля 1945 года состоялась встреча союзных войск на реке Эльба

Она вошла в историю как символ союзнических отношений СССР и США во Второй мировой войне. В первые месяцы 1945 года в результате мощного стратегического наступления на всем советско-германском фронте советские войска нанесли сокрушительный удар  по основным силам противника.

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