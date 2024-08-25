Краснодар! Оставайтесь в укрытии: ожидается сложный набор метеорологических явлений

27 и 28 августа в некоторых районах региона, а также в городе Краснодар, ожидается сложный набор метеорологических явлений: интенсивные дожди, ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистыми порывами ветра, достигающими 20-25 м/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии