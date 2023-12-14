Следующее крупное обновление для Marvel's Spider-Man 2 выйдет в начале 2024 года Insomniac Gam...

Следующее крупное обновление для Marvel's Spider-Man 2 выйдет в начале 2024 годаInsomniac Games сделала официальное объявление в социальной сети X (Twitter), где сообщила, что ожидаемое обновление для Marvel’s Spider-Man 2 немного задержится.
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