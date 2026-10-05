ESA начало изучать создание собственной орбитальной станции после МКС

Два европейских консорциума оценят, сможет ли Европа самостоятельно создать и эксплуатировать орбитальный комплекс для пилотируемых полётов и научных исследований Европейское космическое агентство (ESA) запустило два параллельных исследования возможности создания европейской орбитальной станции после завершения эксплуатации МКС.
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