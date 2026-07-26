Американская ПВО не обязана прикрывать своих союзников от ударов Ирана Американские системы ПВО на Ближнем Востоке в последние две недели работал.
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Американская ПВО не обязана прикрывать своих союзников от ударов Ирана Американские системы ПВО на Ближнем Востоке в последние две недели работал.
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