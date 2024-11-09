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Глава МИД Эстонии сообщил о попадании дрона в дом эстонского посла Кольк в Киеве

Глава МИД Эстонии сообщил о попадании дрона в дом эстонского посла Кольк в Киеве

МИД Эстонии заявил об атаке дрона на дом в Киеве, где живет эстонский посол.В Киеве дрон попал в верхний этаж многоквартирного дома, в котором проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк.

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