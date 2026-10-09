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Регионы России

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Генеральный директор «Спартака» опроверг запрет на российских тренеров

Генеральный директор «Спартака» опроверг запрет на российских тренеров

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов категорически опроверг слухи о существовании внутри клуба запрета на приглашение российских главных тренеров.

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