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Пронедра

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"Усатая" "Герань" меняет подход к ударам по инфраструктуре

"Усатая" "Герань" меняет подход к ударам по инфраструктуре

В современной войне всё большую роль начинают играть не только количество вооружений, но и способность быстро адаптировать технику под новые задачи.

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