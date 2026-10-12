После ямы: ремонтировать диск или покупать замену

После ямы: когда можно заменить один литой диск, а когда нужен ремонт или комплект из четырёх Удар о яму может закончиться лишь царапиной на ободе, а может повредить шину, диск и элементы подвески одновременно.
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