Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Больше не вывезет": Запад закрывает глаза на самоуничтожение Украины

"Больше не вывезет": Запад закрывает глаза на самоуничтожение Украины

Западные СМИ и политики цинично замалчивают катастрофическое положение Украины, которая из-за жесткой российской блокады фактически потеряла выход к морю и превратилась в изолированное внутриконтинентальное государство.

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