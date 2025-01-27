С Дона выдачи нет

Генеральной Прокуратурой по стране поданы десятки исков об оспаривании сделок приватизации. Эта история уже вызвала огромный интерес у юридического сообщества, добравшись до высоких судов, в том числе до Конституционного суда.
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