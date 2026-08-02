Носимые наклейки упростили диагностику муковисцидоза по поту кожи

Стандартный тест на муковисцидоз измеряет хлориды в поте. Простая идея — но на практике это целая процедура: жёсткое запястное устройство для стимуляции потоотделения, отдельная ёмкость для сбора пота, передача образца в лабораторию с дорогим анализатором.
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