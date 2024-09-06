Счастливый Шуфутинский сообщил о пополнении в семействе

Российский певец Михаил Шуфутинский поделился радостной новостью – он стал прадедом. В интервью артист рассказал, что в августе у его внука Ноа, который проживает в США и также, как и дед, занимается музыкой, родилась дочь.
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