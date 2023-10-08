В ближайшие полгода военный конфликт завершится? Военные аналитики предсказывают прекращение военной поддержки Украины

В западных СМИ все чаще появляются материалы о возможном будущем Украины.Так, обозреватель турецкой Yeni ŞafakКадир Устюн подчеркивает, что сценарий прекращения западной поддержки Украины стал реалистичнее.
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