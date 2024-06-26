Аграрии назвали мощные зерноуборочные комбайны

Главная стратегическая задача уборочной кампании остается неизменной: собрать в максимально короткие сроки урожай, обеспечив, таким образом, продовольственную безопасность страны и ее экспортный потенциал.
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