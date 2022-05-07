С детства мечтал работать в полиции: о погибших в январе полицейских рассказали их родные

Январские события, произошедшие в стране, принесли немало горя в казахстанские семьи. Охранявшие общественный порядок алматинские полицейские стали жертвами беспорядков, буквально до последнего вздоха защищая город, передает корреспондент NUR.
Январские события, произошедшие в стране, принесли немало горя в казахстанские семьи. Охранявшие общественный порядок алматинские полицейские стали жертвами беспорядков, буквально до последнего вздоха защищая город, передает корреспондент NUR.
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