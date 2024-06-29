Глава СК затребовал доклад после обрушения крыши в доме под Пензой

РЕН ТВ Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Пензенской области, где в поселке Тамала обрушилась крыша многоквартирного жилого дома.
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