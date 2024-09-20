Княжевская: выпущен градостроительный план участка для дома по программе реновации в Крюкове

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская рассказала о работах по возведению многоквартирного дома по программе реновации в Зеленограде.