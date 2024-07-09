В центре Владивостока ограничат движение на две недели

Крупный ремонт теплосетей запланирован на одной из улиц в центре Владивостока. Из-за этого на протяженном участке дороги на две недели ограничат движение и парковку, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Администрации города.
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