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В центре Владивостока ограничат движение на две недели

В центре Владивостока ограничат движение на две недели

Крупный ремонт теплосетей запланирован на одной из улиц в центре Владивостока. Из-за этого на протяженном участке дороги на две недели ограничат движение и парковку, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Администрации города.

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