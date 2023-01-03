803-я ракетка мира Сакелларидис выиграл дебютный матч на уровне ATP

18-летний Стефанос Сакелларидис одержал победу в дебютном матче на уровне ATP. 803-я ракетка мира на групповом этапе United Cup обыграл самого рейтингового соперника в карьере – №139 Зизу Бергса (5:7, 6:1, 6:3).
Популярные статьи
- Карлос Сайнс приехал к отцу на «Дакар»: «Очень нравится атмосфера – я мог бы поучаствовать»
- Анзор Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Многие скептически относятся к этому. Но все они должны замолчать!»
- Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо
Свежие комментарии