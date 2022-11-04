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Кузьменко набрал 3+1 с «Анахаймом», сделав 1-й хет-трик в НХЛ. У него 10 очков в 11 матчах в дебютном сезоне

Кузьменко набрал 3+1 с «Анахаймом», сделав 1-й хет-трик в НХЛ. У него 10 очков в 11 матчах в дебютном сезоне

Андрей Кузьменко сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Анахаймом». Форвард «Ванкувера» набрал 4 (3+1) очка и помог команде обыграть «Дакс» (8:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

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