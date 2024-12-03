В ЦАР поставили памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

На территории Центральноафриканской республики возвели мемориал, который посвящён создателю ЧПК «Вагнер» гражданам Российской Федерации Евгению Пригожину и главному военачальнику организации Дмитрию Уткину.
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