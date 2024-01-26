Директор Службы внешней разведки России считает, что коллективный Запад хочет сменить власть в Москве путем революции и переворота.
Нарышкин предупредил о планах Запада устроить в России революцию
Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
У этих пытальщиков наглядный пример перед глазами ушами и другими половыми органами это насральный . И где этот агент амеров и великоБлядьритании , там где и положено быть врагам.
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18 час.
Ирина52
Запад готовит хаос и перевороты, а не революцию. Революция (возврат к социализму) была бы благом для России. Но ЭТО Западу НЕ НАДО.
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18 час.
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