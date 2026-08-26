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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэм Хэззард выиграл первый турнир по данкам от Шакила О’Нила, несмотря на участие Мэка Маккланга

Кэм Хэззард выиграл турнир Dunkman по броскам сверху от Шакила О’Нила с призом в 500000 долларов. Данкер стал чемпионом дебютного розыгрыша конкурса.

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