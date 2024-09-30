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ЦБ связал появление дисбалансов в экономике России с влиянием льготного кредитования

С влиянием программы льготного кредитования связано появление значительных дисбалансов в российской экономике, а объем кредитов, выданных по сниженным ставкам, приблизился к восьми процентам ВВП, следует из новой версии проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, отправленной Банком России в Госдуму.

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