ЦБ связал появление дисбалансов в экономике России с влиянием льготного кредитования

С влиянием программы льготного кредитования связано появление значительных дисбалансов в российской экономике, а объем кредитов, выданных по сниженным ставкам, приблизился к восьми процентам ВВП, следует из новой версии проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, отправленной Банком России в Госдуму.