Обленились бабы совсем

Позитив для оптимистовПолитикаОбленились бабы совсемСергею было сорок шесть, когда его бросила жена. Вот просто так. На ровном месте. Как гром среди ясного неба.Вернуться к статье202НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейЭто правда, ленивыми стали, аж вонючие. Зайдите в маршрутное такси, стоит жеНдщина вся нафуфыренная, держится за трубу, подняв руку вверх, а из её подмышки такая вонь благоухает на всё таксы, что даже скунс позавидовал бы её потовым железам.Элина МорозоваСережа! А как лень связана с вонью?))))))))))ирина Северова северова (гуляева)ей наверно , мыться тоже леньЭлина МорозоваТоже? А кому еще лень?ирина Северова северова (гуляева)Я имела ввиду , что ей лень обслуживать дом , да и мыться тоже. В этом смысле.Natalyвот как раз моется только ленивый, кому чесаться лень. у нас мужики не ленивые все сплошняком от того от них так и воняет козлятиной за версту всегда, работяжки и трудяжки они по натуре, что и доказывают тёткам заранее предупреждая об этом запахом, Типа выбери самого вонючего в мужья не прогадаешь, девка))))Natalyможет женщины просто запахом отгоняют от себя назойливых приставучих и прилипучих навязчивых мужчин, а заодно и места в общественном транспорте только для себя освобождают.ирина Северова северова (гуляева)А на хрена мамаше то на старости лет двух ленивых мудаков обслуживать ?Элина МорозоваУ нее с детства такая программа в мозги заложена)ирина Северова северова (гуляева)пора перепрограммироватьЭлина МорозоваЭто уже необратимый процесс)))NatalyСпросила у нескольких знакомых женщин, какие самые странные фантазии приходили им в голову в последнее время. Оказалось, что есть несколько сюжетов, характерных практически для каждой зрелой дамы. Вот они… - Одна дома Это очень популярная фантазия среди замужних женщин с детьми. Различными были только пути осуществления коварного плана. Одни женщины вынашивали план побега в другой город на несколько дней под выдуманным предлогом, и жизнь в красивой гостинице. Они представляли, как будут просыпаться по утрам, и сладко потягиваться в постели, не тревожимые ни трелью будильника, ни детскими криками. Спускаться к завтраку, не спеша накладывать в тарелку вкусные блюда, пить ароматный кофе. Ходить по городу, присматривать приятные мелочи в магазинах. Лежать в наполненной пеной ванне и смотреть телевизор. Никаких дополнительных участников в эту сцену они вносить не хотели – итак хорошо. Другие, которые уже потеряли надежду на отдых в одиночку, мечтали однажды, когда вся семья поедет на дачу, закатиться за тумбочку, и чтобы никто ничего не заметил. А потом, как в школьные годы, радоваться тому, что все уехали и дом теперь в их полном распоряжении, есть вкусную вредную еду и разорять бар. Кстати, мужьям на заметку. Если ваша женщина из тех, кто мечтает о таком отдыхе, то почему бы ей его не устроить? - Уехать куда-то с компанией музыкантов (хиппи, бродячим цирком, бесшабашными студентами) Такая фантазия приходит в голову женщинам, которые отчаянно устают не только дома, но и на работе. Помню, у меня была коллега, женщина с очень высокими и редкими компетенциями в сфере репродуктивных технологий. Вот уж кому, казалось бы, грех было жаловаться на зарплату, перспективы роста и потенциальную безработицу. Однако, время от времени она заводила свою любимую шарманку. Что однажды бросит все, и пойдет, как когда-то в студенчестве, зарабатывать деньги пением в переходах. Всем было понятно, что если она куда-то и уйдет, то только на повышение. Но эта мечта утешала ее в горестях, лечила от усталости и как бы «подстраховывала». Хотя мне кажется, что сила этой мечты однозначно была в обращении к беззаботным временам студенческой вольницы. Иногда людям, работающим на суровых и совсем нетворческих работах, без этой мечты никак. А осуществить ее малой кровью можно было, съездив на рок-фестиваль или посетив концерт любимого исполнителя. Несолидно – ну и что? - Домик в деревне Эта идея рано или поздно приходит на ум многим городским дамам, обладательницам благоустроенных квартир. Кто-то представляет себе загородный коттедж, и себя, сажающую на приусадебном участке прекрасные розы. Кто-то – избушку в заброшенной деревеньке, где до ближайшего населенного пункта ехать и ехать. И размеренную сельскую жизнь, в которой много физического труда, зато минимально количество стрессов. Конечно, большинство подобных экспериментов для городских жителей в нескольких поколениях, которые ничего толком не умеют делать руками, заканчиваются плохо. Поэтому важно верным образом трактовать свое желание. Это не обязательно прямое указание к действию. Это просто наша психика желает хоть на время выбраться из каменных городских джунглей и слиться с природой. А еще – часто в фантазиях женщины представляют себя уже старенькими, а значит – обеспеченными пенсией и ничем никому не обязанными… Та же вольница, только с другой стороны. Кстати, я считаю очень важным прислушиваться к этим сигналам, которые посылает нам мозг, в надежде, что мы дадим ему необходимое. Обязанности, понятное дело, никто не отменял. Но если долгое время нет возможности их делегировать хотя бы на пару дней, и постоянно приходится терпеть, то через несколько лет может грянуть такой жесткий личностный кризис, что мало не покажется. Так что если есть возможность устроить себе хотя бы небольшую передышку – нужно ей обязательно воспользоваться.NatalyВсе чаще мне на глаза попадаются истории разведенных мужчин, которые ушли из семьи и совершенно счастливы. Нет, я совсем не против этого явления, я и сама всегда говорю, что лучше никаких отношений, чем плохие, токсичные. Но кое-что меня в этих многочисленных толпах «счастливцев» в интернете напрягает. Попробую, пожалуй, пояснить, что. - Во-первых, напрягает навязчивость , с которой «счастливые и свободные» предлагают всем свое ценное мнение. Иногда кажется, что у них в сутках 29, а то и 30 часов, и все это время они не спят и не работают. А за компьютером находятся исключительно в памперсах, чтобы не отвлекаться. И пишут, пишут, пишут о своем счастье. - Во-вторых, меня удивляет, почему при таком счастье они только и делают, что пристают к женщинам с оскорбительными диалогами . Я всегда считала, что люди, у которых на душе мир и покой, и в окружающий мир посылают исключительно улыбки. А не вот это вот все. - В-третьих, я весьма и весьма озадачена тем, как эти счастливые граждане описывают свою холостую жизнь в бытовом аспекте . Вот пример такого описания. «Готовлю часа полтора раз в 3-4 дня, на еду 4-6 тыс. в месяц. Стирает стирка, вещи не глажу, они из современных технологичных материалов, сохнут минут за 15 без складок. Уборка раз в неделю час. Вывод - сейчас для комфортной жизни женщина на постоянку не нужна вообще. Генератор суеты и проблем. Даже в гостевом браке умудряетесь на мозги капать. Так что раздельным бюджетом не испугаете.» Мне действительно интересно, что может съесть здоровый взрослый мужчина 40+ на 130 рублей в день. Нет, я понимаю, что теоретически можно составить какое-то меню и на эту сумму. Но в реальности это пачка макарон и банка тушенки. И то по акции. С таким изначальным капиталом один обход магазинов на предмет того, где же хорошая акция, а где мясо выкинули с почти истекшим сроком годности, будет занимать не менее часа. Ведь кушать хочется не только сытное хотя бы, но и разнообразное. Этот гражданин же не аскет, готовый удовлетвориться принесенными учениками раз в несколько дней лепешками. Я могу честно сказать, что у меня кот питается на сумму 70-130 рублей в день. И ничего сверхъестественного он не ест, это куриная грудка или два стейка трески. Взрослому здоровому мужчине будет маловато. Мне это напоминает чиновников, которые выступают с заявлениями, что макарошки везде стоят одинаково. Они тоже, если я не ошибаюсь, легко составляют питательное меню на 3500 рублей в месяц. Так что гражданин даже недожал немного на счет своего экономичного питания. На счет уборки по часу в неделю (примерно 8 минут в день) тоже вопросы. Ладно, один раз в неделю вымыть пол, оставшуюся часть времени потратив на мытье тарелок – это возможно. Но ведь есть еще нюансы. Мытье плиты, ванной и унитаза, запылившиеся окна, загрязнившиеся шторы, постельное белье, вынос мусора? Почему эти нюансы кокетливо обошли стороной? Я знаю мужчин, которые реально занимаются всем хозяйством сами. Так вот, они никогда не говорят, что это легко и плевое дело. Относятся к чужому домашнему труду с большим уважением, никогда не пройдут в квартиру в обуви, стараются вытереть за собой со стола, помыть посуду. А больше всего кричат о том, что домашний труд – плевая и ничего не значащая забава, а питаться можно на пару тысяч рублей в месяц как раз те, кто к быту и не притрагивается, только теоретизирует. Короче говоря, у меня сложилось впечатление, что есть на 4000 в месяц, убираться 8 минут в день и иметь массу свободного времени на перевоспитание и курощение женщин несознательных женщин в интернетах можно только в одном случае. Если гордо уйти от жены в закат… и прийти жить к маме. Выделив ей 5000 рублей на питание, включая первое, второе, третье и компот, и иногда помогая помыть полы или пропылесосить ковер. А редкие визиты к дамам с сайта знакомств называть «гостевой брак». Свобода от женщин – она такая.NatalyА если женщина что-то задумала, будьте уверены, она этого добьется. Тем более в наше время, когда женщины научились сами зарабатывать деньги и обеспечивать себя всем необходимым. Растить и воспитывать детей в одиночку сейчас тоже не проблема. Есть такие семьи, где женщины разводятся из поколения в поколение, что бы пройти этот урок самостоятельности. Женщина из такой семьи рассказывала, что ее прабабушка, которую оставил муж с двумя детьми, еле выжила. Ей пришлось уехать далеко в глубинку и работать в сельской школе, чтобы иметь жилье и сносный заработок. Ее матери-художнице в советские времена тоже пришлось оставить свое занятие и пойти работать на завод сборщицей, чтобы «вытянуть» содержание детей. Но этой женщине самой уже было проще. Она заметила, что после развода ее жизнь практически не изменилась, все осталось по-прежнему. Она искренне считает, что ничего не потеряла, а только приобрела свободу, мир и спокойствие. Но сейчас она очень волнуется за свою дочь-интеллектуалку, которая принимает участие в марафонах эрудитов и играх знатоков, и даже внимания не обращает на тех прекрасных, высокоразвитых парней из своей команды, потому что замужество как «форму жизни белковых тел» не воспринимает вообще. Все же маму коснулся этот общественный стереотип: Если ты замужем – автоматически счастлива. Если одна - несчастна. Она настаивает на том, чтобы бы дочь справилась с задачей быть счастливой в браке, хотя все поведение женщин их рода подтверждает обратное.На этой почве у матери с дочерью постоянные конфликты. Так нужен ли муж или уже нет? Тот, который готов обеспечивать за тарелку борща, чистые носки и регулярный секс, конечно, уже не нужен. Предъявляя требования к будущей жене, мужчины не заметили, что женщины уже не выходят замуж по принципу «абы кто взял», «уж замуж невтерпеж» и «стерпится-слюбится». У них появились свои мысли на этот счет. Они теперь имеют возможность выходить замуж по любви, а это чувство не базируется на борщах и дырявых носках. Быт уже вторичен, и ни одна из них не хочет, чтобы ее использовали как запрограммированного домашнего робота. Женщины ищут «ровню», друга, партнера по жизни, любимого человека, а не доморощенного шейха или великовозрастного ребенка. И если они этого не находят, то ведут себя независимо, просто встречаясь с приятным для себя мужчиной для периодического «обмена энергиями». Но у мужчин, к сожалению, этот «переворот сознания» произошел не у всех. Многим требуется хозяйка, которая безмерно благодарна за приобретенный статус замужней женщины, и готова на все, чтобы его не потерять. И мужчин тоже понять можно. Их взгляды сначала базируются на представлениях о браке, полученных от матери. Но постепенно, в течении жизни, понятия о браке у мужчин тоже вырабатываются свои. Наверное, стереотипный брак все же рухнет, и появится какая-то новая форма сосуществования мужчины и женщины .Вера ФедороваВсё правильно, Серёга, делаешь! Главное, грамотно задать поиск соискательницы😄.NatalyНедавно узнала, что у одной дамы есть смешное прозвище. Говоря о ней, приятели всегда добавляли слово «унитаз». Через некоторое время я не выдержала и попросила: ну расскажите уж, почему у вас Катя все время идет в одном смысловом ряду с таким неоднозначным предметом. Что это за история? Ну и выяснилось, что Катя эта буквально помешана на чистоте и уюте. В современном мире, который, как мне пишут, насквозь прогнил, особенно женская его часть, Катя твердо держала оборону как идеальная хозяйка. Хранительница домашнего очага. Получив статус жены, Катя отчаянно начала вить гнездо. Создала идеальные интерьеры, в которых цвет абажура сочетался с цветом подсвечников, а покрывало гармонировало с ушами фарфоровых зайчиков. В комнате жило своей жизнью столько мелких деталей, что и описать не получится, половину названий я просто не запомнила. Я даже не знала, что такие предметы вообще существуют. Но сердцем квартиры была не спальня, а туалет. Там, весь в сиянии чистоты и белизны, стоял тот самый предмет, который навсегда приклеился к имени Кати. И если унитаз, как говорилось в одной старой пословице, действительно является лицом хозяйки, то в таком прочтении Катя была титулованной красавицей. Может быть даже «Мисс Мира». Именно за это маниакальное стремление к чистоте ее и выбрал когда-то в жены супруг, который, впрочем, оказался разочарован семейной жизнью. Потому что сама эта семейная жизнь превратилась для него в настоящую пытку. Стоило ему где-то присесть, прилечь, сдвинуть какой-то предмет на полке, как выяснялось, что тем самым он нарушил идеальный порядок. Ну а отказ вешать очередную картину или штору воспринимался как предательство. В конце концов, они расстались. Катя приняла решение о разводе сама. Причину не скрывала. Жаловалась на патологическую неаккуратность мужа, и его нежелание помогать в бытовых вопросах. Возможно, оно и к лучшему. Выводов из этой истории не хочется делать никаких, кроме одного интересного наблюдения. Долгое время у нас считалось нормальным и даже правильным выбираться жену как функцию. То есть: хорошая хозяйка, хочет замуж, вкусно готовит, голова не болит, можно переключить на беззвучный режим. И «правильными», «годными» в этой парадигме обладали женщины, сосредоточенные на браке, на быте и прочем домашнем хозяйстве. Мол, только на них и можно жениться. А договариваться с современными эмансипированными дамочками, считать женщину равным партнером, брать на себя часть быта – вот еще. Нужна такая, для которой ценен дом сам по себе, «замуж» сам по себе… Но мой жизненный опыт показывает, что в реальности с такими женами, сосредоточенными на какой-то функции, еще сложнее. Потому что если для женщины важен «замуж» сам по себе, то личность мужа становится непринципиальной. И чувства его становятся непринципиальными. Отбирается он по одному критерию – готовности жениться. А если во главе жизненных ценностей у женщины стоит чистый унитаз, то муж может восприниматься лишь как средство для обслуживания всей этой чистоты и белизны. Или как досадная субстанция, его загрязняющая. И если какой-то мужчина надеется, что в жизнь такой «правильной» женщины-функции он войдет королем, то он жестоко ошибается. Мужчина-человек ценен лишь в отношениях, где и женщина-человек, а не кухонный комбайн.NatalyМного пишут о женском одиночестве. Но лично я, считаю, что его не существует. Женщины больше преувеличивают это состояние. Некоторые женщины просто накручивают эту тему. А на самом деле, они прекрасно переносят своё одиночество по сравнению с мужчинами, которые живут одни. Мужчины просто не признаются и не хотят об этом говорить. У меня очень много знакомых женщин, которые живут одни и я не видела, чтоб они очень страдают от одиночества. Даже по-моему им это идёт на пользу. После развода, женщина просто расцветает, больше занимается собой и всегда в хорошем настроении. Только не понимаю, зачем некоторые женщины всё-таки любят поплакаться: как ей тяжело одной. На самом деле, я думаю, что женщина хочет просто любви и внимания. А не то, что ей тяжело жить одной. Понимаю сельских женщин, где просто необходимы мужские руки по хозяйству. Смотришь, забор покосился, землю надо вскопать, животных содержать. Но опять же, женщины всегда найдут выход из положения даже в таких ситуациях. Всё-то у неё будет прибрано, и хозяйство будет процветать не хуже, чем при бывшем муже. Но вот хочется женщине чтоб кто-то пожалел её, вот и жалуется на своё одиночество. Я ещё ни разу не встречала одиноких женщин с потухшим взглядом и заплаканными глазами, не говоря уже с синяками под глазами. Для женщин, как и для мужчин, конечно же, очень необходимо внимание со стороны противоположного пола. Но утверждать, что одинокая женщина тяжело переносит одиночество-это полнейшая ерунда. Единственно чего она хочет, это любви. С остальными проблемами женщина справляется прекрасно. Что же касается мужского одиночества, то я думаю, что мужчины переносят его значительно труднее. У меня есть знакомые мужчины, которые совершенно одиноки. Это вдовцы и разведённые. Мужчины, как правило, молчат и не жалуются на своё одиночество. Не буду говорить о таких, которые всегда жалуются на всех и вся. У одиноких мужчин особенный взгляд. Одиноких мужчин я всегда могу узнать по их выражению лица. Какая-то отрешённость в этом взгляде. Конечно, к молодому мужчине это не относится. Он не плохо проводит время, он уверен, что у него ещё всё впереди. Пока, что не понял, что его ждёт, если он "заиграется в эту свободу". Пожилой мужчина уже понимает, что время ушло безвозвратно. У меня есть друг Леонид Алексеевич. Бывший начальник предприятия. Жена умерла 12 лет назад. Самому ему уже 67 лет. Он до сих пор одинок. Рассказывает мне, что сначала скучал по жене, но прошёл год, и он быстро освоился, и решил нагнать своё упущенное время. Почему-то Леонид решил, что его задору и желания будет достаточно чтоб поразвлекаться на всю катушку с молодыми женщинами. Но молодые женщины уже стали не такими, какими они были в его молодости: стали капризны и требовательны. Леонид даже не предполагал, что он-когда-то красивый, молодой мог одним взглядом поманить любую, и она бежала за ним, а теперь он стал не интересен молодым женщинам. Ещё не понял Леонид Алексеевич, что наступили другие времена и другие требования к мужчинам со стороны женщин. А что есть у Леонида? Да, есть старая машина, квартира трёхкомнатная, которую дети требуют продать и поделить. Дочь больше не хочет совместного проживания с отцом. Порядком надоел ей. Хочет она папу пристроить к какой-нибудь женщине с квартирой. Пыталась познакомить его с несколькими женщинами. Жильё-то у них есть. Иди , папа, она ухаживать за тобой будет. Но Леонид упорно не хочет идти к этим женщинам. Толстые, некрасивые, старые. Я других хочу. А другие его не хотят. Вот так и пролетели 12 лет в поисках. Уж и квартиру продали, досталось ему столько, чтоб купить только комнату в бывшем общежитии. Стал стесняться своей бедности. Мечты о будущей молодой жене стали таять. Видела я его комнатку. Посоветовала ему хоть, телевизор современный купить. Всё ещё смотрит по старому телеку советских времён. На кухне стоят закопченные кастрюли и чайник. Застиранные полотенца в ванной. Всё так грустно видеть это. Пригласил меня чаю попить, но мне почему-то не хочется пить с ним чай.NatalyЯ знаю этого человека больше 30 лет. Помню, когда девушки по нём сохли. Начальником был. И что я сейчас вижу! Человек стал не похож на себя. За 12 лет после смерти жены, Леонид сильно постарел и опустился. Объясняет это тем, что одному очень тяжело жить без женщины. Привык Леонид к той мысли, что всем он был когда-то нужен. Теперь похоже, что ни кому. Так почему женщину за 12 лет так и не нашёл? Признался, что переоценил себя когда-то. Теперь и ровесницы не хотят к нему приходить, а к себе тем более, не берут. Там тоже дети за матерью следят, как бы квартиру не прошляпила со своим поздним замужеством. "Вот ты бы пришла ко мне жить? А?"- спросил он меня и глаза его опустились вниз. Понял Леонид, что у меня ответа на этот вопрос нет ни какого. Я деликатно сказала "Мы останемся с тобой друзьями, как и прежде". Вспоминаю, как когда-то работала с ним в одном цехе комбината. Леонид Алексеевич был орёл, а не мужчина. Как же мог он так опуститься сейчас? Объясняет это тем, что устал от одиночества, опустились руки, нет желания чего-то делать, нет желания за собой следить, нет желания больше общаться с женщинами. Появилась неуверенность, комплексы.Вот вам и мужское одиночество. Просто мужчины не жалуются на одиночество, а понимают, что что-то не так сделали в своей жизни. Только одно появилось желание-это хотя бы на час встретиться со своей бывшей женой. И только ей он бы сейчас пожаловался и поплакался. Попросил бы у неё прощение за все обиды, которые он нанёс ей. Изменял ей по-чёрному. Да! я- свидетель. Вот так сидели мы с ним и вспоминали те годы, которые пронеслись так быстро. Мы много чего не так сделали в своей жизни. Уходя от него я подумала, что действительно, одинокие мужчины переносят одиночество труднее, чем женщины. Сравнивая с одинокими женщинами, которые могут прекрасно пережить одиночество в любом возрасте, мужчины с годами становятся беспомощными.ирина Северова северова (гуляева)У жениха старческая деменция. Обычная вещь. Не лечится.Андрей СедойПолный пипец.Комментировать
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