Юноши отправились рыбачить на реку Пелятка и пропали

РЕН ТВ В Красноярском крае ищут парней, которые отправились рыбачить на реке Пелятка и пропали. Об этом 29 августа рассказала пресс-служба регионального управления МВД РФ в телеграм-канале.
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