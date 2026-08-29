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Юноши отправились рыбачить на реку Пелятка и пропали

Юноши отправились рыбачить на реку Пелятка и пропали

РЕН ТВ В Красноярском крае ищут парней, которые отправились рыбачить на реке Пелятка и пропали. Об этом 29 августа рассказала пресс-служба регионального управления МВД РФ в телеграм-канале.

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