Основатель Smarthome Сакаева спрогнозировала рост стоимости аренды жилья

Стоимость аренды жилья в России может существенно вырасти к концу года. Ожидается увеличение примерно в два раза, рассказала в беседе с газетой «Известия» основатель компании по комплексному ремонту жилых помещений Smarthome Альбина Сакаева.
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