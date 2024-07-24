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Основатель Smarthome Сакаева спрогнозировала рост стоимости аренды жилья

Основатель Smarthome Сакаева спрогнозировала рост стоимости аренды жилья

Стоимость аренды жилья в России может существенно вырасти к концу года. Ожидается увеличение примерно в два раза, рассказала в беседе с газетой «Известия» основатель компании по комплексному ремонту жилых помещений Smarthome Альбина Сакаева.

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