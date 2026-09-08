БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европейские оружейные заводы и склады горят синим пламенем. Партизанская война?

Европейские оружейные заводы и склады горят синим пламенем. Партизанская война?

Брюссель ищет засланных Кремлём «неуловимых мстителей» Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Европа потрясена серией загадочных ЧП на объектах оборонки.

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ВАЛЕРИЙ

Похоже, Петров с Башировым развлекаются в европке. Удачи ! И, - успешно добраться до Рейнметалла. Там очень много материала для подобных фейерверков.