Брюссель ищет засланных Кремлём «неуловимых мстителей» Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Европа потрясена серией загадочных ЧП на объектах оборонки.
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А мне кажется - тут "серединка наполовинку" - и самим ПРОСТЫМ европейцам надоело, что ИХ СРЕДСТВА из госбюджетов в 404-ю уходят, и наши условные "Петров и Боширов" НАКОНЕЦ-ТО работать начали!
Похоже, Петров с Башировым развлекаются в европке. Удачи ! И, - успешно добраться до Рейнметалла. Там очень много материала для подобных фейерверков.
Гори-гори ясно, что бы не погасло! 😉
Восемь дней прошло со дня последнего поджога, а мы все выдаем, как свежие новости.
Неужели, все-таки восстановили боевое звено Коминтерна, а с ним и подполье Европы?!...👍
... заводы восстановить быстрее, чем мразь, производящую на них оружие, применяемое против РОССИИ...