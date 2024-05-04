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Пиоли возглавит «Наполи». Контракт – по схеме «2+1» (La Repubblica)

Как сообщает Calcio Napoli 24 со ссылкой на La Repubblica, неаполитанский клуб принял решение назначить Пиоли главным тренером.

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