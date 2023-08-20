Энергия дня двадцать первого августа две тысячи двадцать третьего года = 787 = Абсолютно каждому из нас даны творческие способности и таланты от Бога = Без причины, имеющей корни в прошлом, человек не страдает в настоящем = Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду = Бога нужно не только просить, когда плохо, но и благодарить, когда хорошо = Божественная Любовь никогда не потакает невежеству, искажениям, заблуждениям = Больной желудок, как правило, у тех, кто зациклен на проблемах — своих и чужих = В Пятом Измерении новой Планеты Земля не будет больше никаких секретов = В это уникальное время вам посчастливилось воплотиться на Земле = Верьте, что вы заслуживаете быть с теми, кто признает Истину вашей Души = Видеть в себе недостойное и не исправлять его есть самое глубокое заблуждение = "В конце концов не скажешь ничего уже, что не было б другими раньше сказано.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 августа 2023 года
Комментарии
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Ирина Карамышева
Творчество одна из самых важных опытных задач человека,мы творим,мыслью в первую очередь,создаём и воплощаем это в жизнь реально...
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3 час.
A
Antanas
МИР прекрасный.👍👍👍👍👍.
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3 час.
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