США объявили о новом пакете военной помощи для Украины объёмом 2,5 млрд долларов. Киев получит от Вашингтона, в числе прочего, боеприпасы для ЗРК Nasams, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 боевых бронированных машин Stryker, передает РИА Новости.