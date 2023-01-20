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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины объёмом 2,5 млрд долларов. Киев получит от Вашингтона, в числе прочего, боеприпасы для ЗРК Nasams, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 боевых бронированных машин Stryker, передает РИА Новости.

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