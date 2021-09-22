Свой взгляд: «Мой лучший друг – бывший муж»

Возможна ли дружба с бывшим мужем? Я могу ответить на этот вопрос категоричным «да». Считаю такое поведение вполне логичным и правильным: в конце концов, мы прожили вместе больше десяти лет и стали друг для друга очень близкими и родными людьми.