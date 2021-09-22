Женские страсти

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Свой взгляд: «Мой лучший друг – бывший муж»

Свой взгляд: «Мой лучший друг – бывший муж»

Возможна ли дружба с бывшим мужем? Я могу ответить на этот вопрос категоричным «да». Считаю такое поведение вполне логичным и правильным: в конце концов, мы прожили вместе больше десяти лет и стали друг для друга очень близкими и родными людьми.

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alexander
Патология!!! Хворь, которой я не стал бы обнародовать.
Александр 24
Нормально так - ещё и дружеский секс с бывшим. Ну,очень "высокие отношения" . Шлюшка,да и всё тут.
Alexander Kneper
Насчет "высоких отношений" , согласен. Ну, а вот если например мужик во втором браке и перипихивается "по дружески" с бывшей , то кто он - тоже "шлюх" или тогда "это другое дело"?
Юрий Паршаков
Сучка!
belkka705
У козлов все женщины сучки )))
Юрий Паршаков
Так и есть. 705 это что число твоих кобелей?
belkka705
Ну что еще можно жид
belkka705
Ну что еще можно жид
belkka705
Что можно еще ожидать от такого женоненавистного жалкого козла, обидели бедненького

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