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Царьград

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ЕК не подтвердила безвизовый режим ЕС и Армении к 2029 году

ЕК не подтвердила безвизовый режим ЕС и Армении к 2029 году

ЕК не подтвердила введение безвизового режима между Евросоюзом и Арменией к 2029 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на либерализацию виз к этому сроку, однако представитель ЕК Паула Пиньо заявила о преждевременности таких прогнозов.

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