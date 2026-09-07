ЕК не подтвердила безвизовый режим ЕС и Армении к 2029 году

ЕК не подтвердила введение безвизового режима между Евросоюзом и Арменией к 2029 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на либерализацию виз к этому сроку, однако представитель ЕК Паула Пиньо заявила о преждевременности таких прогнозов.