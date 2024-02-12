Шойгу направил телеграммы частям, отличившимся в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу направил благодарственные телеграммы отличившимся в ходе спецоперации 80-му гвардейскому Краснознаменному танковому полку и 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригаде.
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