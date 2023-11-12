Погода в Московском регионе: прощальный осенний ливень перед снегопадами

Сырая погода с дождями и порывистым ветром сохранится в воскресенье 12 ноября до конца дня, а со следующей недели начнется похолодание и переход температуры через ноль, ожидаются снегопадыМЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре до 17 метров в секунда в Московском регионе.