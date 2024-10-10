Жителей улицы Северо-Западная просят освободить проезжую часть от машин

Жителей улицы Северо-Западная в Тамбове просят освободить проезжую часть от машин днём 11 октября. В эту пятницу Дирекция городских дорог будет проводить механизированную уборку от смёта по всей ширине проезжей части улицы Северо-Западная.
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