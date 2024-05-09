Анномальная погода не помешает Параду Победы, заявил Дмитрий Песков

Заморозки, снегопад и даже вьюга, которыми отметилось 9 мая в столице, не помешают проведению Парада Победы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Екатерины Коростовцевой .
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