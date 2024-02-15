Самогонщик из Иркутска выиграл суд у энергетиков

«Иркутскэнергосбыт», дочерняя компания энергетического гиганта En+, обратилась в суд с иском против местного жителя, обвиняемого в чрезмерном потреблении электроэнергии, которое, по мнению компании, было связано с незаконной добычей криптовалюты, сообщает Ирсити.
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