Самогонщик из Иркутска выиграл суд у энергетиков

«Иркутскэнергосбыт», дочерняя компания энергетического гиганта En+, обратилась в суд с иском против местного жителя, обвиняемого в чрезмерном потреблении электроэнергии, которое, по мнению компании, было связано с незаконной добычей криптовалюты, сообщает Ирсити.